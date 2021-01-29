В столице на пешеходном переходе, который находится на улице Метрологической, грузовик совершил наезд на женщину, идущую по пешеходному переходу.

Пострадавшая получила травмы, ее госпитализировали, приехавшие на место происшествия медики. Правоохранители же, в свою очередь, вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

На улице Метрологической произошло ДТП с участием пешехода и грузового автомобиля MAN. Водитель совершил наезд на женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Отмечается, что полицейские в очередной раз призвали всех участников дорожного движения: как водителей, так и пешеходов, быть предельно внимательными во время движения по дорогах.

Видео не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой

Читайте также, в Киеве маршрутка насмерть сбила мужчину. Водитель не успел вовремя среагировать на пешехода, который выскочил на нерегулируемый пешеходный переход.

Кроме того, в Киеве на пешеходном переходе авто насмерть сбило человека. Volkswagen двигался со скоростью около 80 км/ч, тогда как в городе допускается не больше 50 км/ч.

Ранее мы писали, что в Одессе пешеходы погибли под колесами "пьяного" автомобиля. Правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения

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