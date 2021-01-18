В Киеве маршрутка насмерть сбила мужчину (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 18 января, в Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). На улице Алма-Атинской в Днепровском районе города маршрутка насмерть сбила мужчину.
Об этом сообщает Telegram-канал KIEVMAP.
Отмечается, что водитель маршрутки не успел вовремя среагировать на пешехода, который выскочил на нерегулируемый пешеходный переход.
По предварительным данным, погибший находился в нетрезвом состоянии.
На месте происшествия работают правоохранители. Все подробности трагедии выясняются.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области, под Жмеринкой, произошло шокирующее ДТП. В результате аварии пассажиры лишились конечностей.
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