В понедельник, 18 января, в Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). На улице Алма-Атинской в Днепровском районе города маршрутка насмерть сбила мужчину.

Об этом сообщает Telegram-канал KIEVMAP.

Читайте также В Киеве на улице заметили мужчину в огне

Отмечается, что водитель маршрутки не успел вовремя среагировать на пешехода, который выскочил на нерегулируемый пешеходный переход.

По предварительным данным, погибший находился в нетрезвом состоянии.

На месте происшествия работают правоохранители. Все подробности трагедии выясняются.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области, под Жмеринкой, произошло шокирующее ДТП. В результате аварии пассажиры лишились конечностей.

Также мы писали о том, что в России перевернулся автобус с украинцами. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.