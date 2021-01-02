В пятницу, 1 января, в Киеве, недалеко от метро "Академгородок", произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Автомобиль Volkswagen, двигаясь на высокой скорости, сбил молодого человека на пешеходном переходе.

Смерть пешехода наступила мгновенно.

Автомобиль ехал очень быстро, шансов выжить не было. Погиб парень чуть старше 30 лет. На место происшествия прибыли родственники. Им оказывали помощь медики скорой.

По данным паблика, Volkswagen двигался со скоростью около 80 км/ч, тогда как в городе допускается не больше 50 км/ч. В то же время правоохранителям предстоит выяснить, на какой свет двигались оба участника движения.

Ранее сообщалось, что в Сумской области произошло жуткое ДТП. 51-летний водитель автомобиля Opel не справился с управлением.

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