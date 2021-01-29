Пожежа у приватному будинку мало не призвела до трагедії

Двох дітей врятували з вогню на Запоріжжі. В містечку Гуляйполе спалахнув приватний будинок. Хто першим прийшов на допомогу?

Сергій разом з колегою саме їхав на роботу, коли на дорогу вибігла жінка і почала прохати про допомогу. Горів будинок, у якому залишилося двоє дітей.

Сергій Тимошенко, житель м. Гуляйполе:

Я не знаю, горіло там, з тієї сторони хати. І так я рішив оминути вогонь, я побіг на цю сторону, вибив це вікно і тут знайшов двох дітей.

П'ятирічного Артема і однорічного Женю чоловік знайшов на підлозі.

Сергій Тимошенко, житель м. Гуляйполе:

Я чув, що діти ледве дихали. Я чув їх, але я їх не бачив.

Уже через відчинене вікно Сергій почав передавати хлопчиків на вулицю.

Юрій Мішин, житель м Гуляйполе:

Дихати звісно йому було нічим. Ото набере повітря, знову піде подивиться. Подав одного меншого. Потом другого. А так не видно було.

Поки чоловіки рятували дітей, на місце прибув підрозділ надзвичайників. Аби локалізувати пожежу, знадобилось пів години.

Роман Деревянко, начальник пожежної частини №19 ГУ ДСНС в Запорізькій області:

Всю родину каретою швидкої допомоги доставили до міської центральної лікарні. Наразі, життю дітей нічого не загрожує.

Медики кажуть: те що діти не вчаділи - просто диво.

Аліна Корастильова, медичний директор Гуляйпільської міської лікарні:

Середнього ступеня тяжкості, у свідомості, але трішки загальмовані. Холодні були на дотик. В мокрому одязі. Було надано медичну допомогу. Надано кисень через кисневий концентратор. Також зроблена інтенсивна терапія. І було надано пасивне зігрівання.

Не може збагнути, як все сталось, і мама. Каже: лише на кілька хвилин залишила малих без нагляду.

Катерина Близнюк, мама дітей:

Дала їм іграшки і думаю: так, рєбята, я ненадовго. Схожу в магазин і прийду.

Найімовірніше діти бавилися сірниками. Про остаточні причини пожежі можна буде говорити лише після експертизи.

Катерина Близнюк, мама дітей:

Вжахнулася, злякалася, що нема нічого. Головне, що діти здорові.

Сім'я поки що житиме у бабусі. Допомагають родині і місцеві волонтери, - харчами та одягом, - посприяють і відремонтувати будинок. А сама жінка дякує односельцям, які врятували її дітей.