Чудодійні корінці та цілющі молитви. Арсенал боротьби з пандемією різниться від континенту до континенту. Поки країни заходу змагаються за поставки вакцини, в Танзанії саме сироватку вважають джерелом поширення інфекції. То що ж береже країну від "корони"?

Вільна від коронавірусу. Танзанія - біла пляма на Чорному континенті. Статистичний покажчик тут зупинився у квітні минулого року - на позначці у пів тисячі недужих і 16 смертей. Відтоді жодного зараження не зафіксували.

Джон Помбе Магуфулі, президент Танзанії:

Ми вже рік живемо без вірусу. І хороше тому підтвердження - ви майже не носите масок.

Це скандальне звернення президента до народу наробило галасу цього тижня. Джон Магуфулі з усією серйозністю заявив, що вакцина від COVID-19 не несе ніякої користі. Мовляв, якби біла людина була здатна створити сироватку від коронавірусу, то могла б розробити препарати від малярії, раку, ВІЛ-інфекції та туберкульозу. І це після того, як Танзанія одержала від Євросоюзу 27 мільйонів євро на боротьбу з пандемією. Береженого Бог береже, - вирішив президент.

Джон Помбе Магуфулі, президент Танзанії:

Ми маємо поставити Бога на перше місце у боротьбі з небезпечною хворобою. Але водночас і дослухатися до рекомендацій наших медичних фахівців.

"Пфайзер" - ніщо. Трав'яна настоянка - все. Танзанія вирішила боротися з ковідом за допомогою популярної на Мадагаскарі речовини на основі полину. Вона навіть має комерційну назву - "Ковід-органікс". Свій препарат з цієї рослини створили в Нігерії. Кажуть, він куди ефективніший за мадагаскарський. Щоправда, ця заява поки що не має наукового підтвердження.

Натан Шеху, інфекціоніст:

Факт, що рослинні препарати можуть допомогти у боротьбі з COVID-19. Проте, перед вживанням їх з цією метою, ці ліки мають пройти лабораторні дослідження, - адже ми маємо справу з людським життям.

За даними ВООЗ, 80 відсотків африканців регулярно лікуються рослинними препаратами. Але не лише вони. Не гребують народною медициною і на Шрі-Ланці. Тамтешня міністр охорони здоров'я Павітра Ваніараччі особисто вживала та популяризувала сироп від коронавірусу, створений місцевим шаманом. Той начебто побачив рецепт на основі меду та мускатного горіха уві сні. За сиропом шикувалися довжелезні черги. Але щось пішло не так - у міністра діагностували COVID-19 і забрали до лікарні.