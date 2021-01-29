Майже 15 тисяч зниклих дітей - знайдені. Близько 200 тисяч випадків насильства щодо жінок - викрито. Про це звітували в Міністерстві внутрішніх справ за підсумками роботи протягом року.

А ще в поліції анонсували новий етап реформування системи. Зокрема, повідомили про закупівлю партій зброї та спецтехніки. Йдеться про гелікоптери й нові патрульні автівки. Скаржаться правоохоронці лише на брак фінансування.

Ігор Клименко, голова Національної поліції України:

Ми вже створили центр авіаційної безпеки Нацполіції та облаштовуємо власний вертодром. Крім того, ми поповнюємо арсенал новими зразками озброєння, які мають менш агресивний вплив на порушника. Менш летальний. Попри це, працівник поліції все іще отримує найменшу З/П серед усіх правоохоронних органів. При цьому навантаження у нас найбільше.

Сергій Яровий, заступник міністра Внутрішніх справ Арсена Авакова: