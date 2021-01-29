Сто вантажівок, які застрягли в заметах. І затор на трасі "Одеса - Київ" довжиною 30 кілометрів. Південь України в буквальному сенсі розгрібає завали після надпотужних снігопадів та буревіїв, які тепер сунуть на центральну Україну!

Більше того, за кілька днів до нас прийде ще один циклон. Що принесе з собою?

Це - Одещина після снігового апокаліпсиса. Буревії там нарешті вщухли. Комунальники розчищають дороги. Вже відкрили всі міжміські траси, хоча вантажівки на основні магістралі досі не пускають. Та головна проблема наразі - знеструмлені села. Їх - понад сто. Так, жителі Зоринова у темряві вже третю добу.

Олексій Сорочинський, житель села Зоринове:

Как справляемся - затопили печку, да и греемся. Что еще делать! Сидим, книжки читаем. Если б не было дров - то была бы жесть, а так - нормально!

Пошкодження ліній електропередач сталися передусім через падіння опор - вони обледеніли, й потужний вітер їх просто звалив. Тож енергетики доставляють нові та відновлюють лінії. Щоправда, дістатися їм сюди іноді вкрай важко.

Друга причина масового знеструмлення - небезпечне явище, яке називають "танок дротів". Ось як це виглядало напередодні в розпал негоди: електрокабелі, ніби ошаленіли.

Віктор Тихончик, електромонтер:

Це явище, - якщо ви вчили трохи фізику, - у кожного тіла є своє внутрішнє і зовнішнє коливання. І коли вони вступають в резонанс - вони починають мимовільно коливатися вверх-вниз. Загрожує тим, що може зламатися дріт, обірватися - і впасти на землю.

На Миколаївщині ситуація схожа. У темряві теж більше ніж сто сіл. А під ранок до хуртовини додалася ще й ожеледиця. На дорогах третю добу зі снігових заметів витягають машини.

Юлія Анісімова, фахівець ГУ ДСНС України в Миколаївській області:

Зі снігових заметів вилучено 8 вантажних автомобілів та 42 легкових, 3 автомобілі швидкої медичної допомоги.

Дороги - чистять, але досі ускладнений рух між Кривим Озером та Первомайськом і від Миколаєва до Благовіщенська.

Владислав Невеселий, в.о. керівника Служби автодорог Миколаївської області:

Мы обильно сыпем, но скажу: хотелось бы назвать эту ночь и следующий день низкой скорости.

І після дводенного затишшя засніжило на Рівненщині - ця область однією з перших зазнала удару стихії. І от сьогодні знову штормове попередження. По всій області сипле та замітає. Між селами під кучугарами не видно доріг. У снігові пастки потрапили два рейсові автобуси - їх витягли рятувальники. А от траси національного значення вдалося більш-менш розчистити.

Дмитро Леонтіюк, речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області:

Хоча були моменти в пікові снігові нагрузки - підрядникам довелось працювати важко, а подекуди навіть і надзвичайно важко.

А це Київ. Снігопади тут тривають уже два дні. На дорогах утворилися замети.

Віталій, водій:

Ситуація складна. Сподіваємося, що будуть чистити все. Не очікували, думали, що зими не буде. А тут засипало так конкретно.

Комунальники вийшли на роботу ще вдосвіта. Чистять тротуари й посипають їх піском і сіллю.

Галина, працівниця комунальних служб:

Я вийшла - було 5 ранку, то це я там ту трасу убрала, прийшла на цю трасу. Ми мітлою розмітали, а де більше - то лопатами.

Та попри всі старання Київ таки зупинився в заторах. Щоб якось розвантажити дороги, до міста тимчасово не пускають вантажівки, а водіїв закликають пересісти на громадський транспорт.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Не залишайте, будь ласка, свої автівки на проїжджій частині дороги, там, де це не дозволено. Це ускладнює і рух транспорту в місті, і роботу комунальної техніки.

Синоптики кажуть: сніжитиме в Україні й на вихідних, а з 1 лютого прийде новий циклон. Він, крім снігопадів, принесе ще й мороз.