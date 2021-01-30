Коронавірусна статистика сьогодні знову невисока. 4685 нових випадків від учора. Втім, одужали, за даними МОЗ, понад одинадцять тисяч українців.

Найбільше хворих зареєстрували в Івано-Франківській, Львівській, Дніпропетровській, Київській областях та у столиці. При цьому у Міністерстві нагадують: попри закінчення обмежень червоної зони, в Україні досі діє заборона на масові заходи та особливі умови для відвідування закладів харчування й кінотеатрів.