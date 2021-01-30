COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Коронавірусна статистика сьогодні знову невисока. 4685 нових випадків від учора. Втім, одужали, за даними МОЗ, понад одинадцять тисяч українців.
Найбільше хворих зареєстрували в Івано-Франківській, Львівській, Дніпропетровській, Київській областях та у столиці. При цьому у Міністерстві нагадують: попри закінчення обмежень червоної зони, в Україні досі діє заборона на масові заходи та особливі умови для відвідування закладів харчування й кінотеатрів.
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