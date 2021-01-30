У світі ж зроблено вже понад 85 мільйонів щеплень проти коронавірусу. Абсолютний лідер із вакцинації - Ізраїль. Поспішають щепити своє населення також Арабські Емірати, Велика Британія, Сполучені Штати. Однак це поки що суттєво не вплинуло на складну ситуацію з поширенням хвороби. Тож низка європейських країн екстрено запроваджують додаткові обмеження, зокрема закривають свої кордони для іноземців. Серед таких Чехія, Німеччина та Франція. Кого таки пускатимуть?

Одразу три країни: Чехія, Німеччина і Франція - забороняють так звані несуттєві поїздки за кордон. Та не пускатимуть туристів до себе, зокрема, і з сусідок по ЄС, які в'їжджатимуть без поважної причини. Такими вважатимуть лише навчання, робочі мандрівки та екстрені випадки, коли людям, наприклад, потрібно відвідати родичів. У Чехії, до того ж усіх, хто прибув не з поважних причин, зобов'язали негайно залишити країну. Рішення опублікували менше ніж за добу до набуття чинності, тож для багатьох іноземців воно стало несподіванкою.

Не такі суворі застереження діють у Німеччині. ФРН обмежила коло "нев'їзних" країнами, де вирують нові небезпечні штами коронавірусу. Це Британія, Ірландія, Португалія, Бразилія та Південна Африка. Виняток - лише транзитні пасажири й німецькі громадяни, які повертаються додому.

З епідемічних причин не рада гостям і Франція. Країна обмежує не тільки в'їзд/виїзд за кордон, а навіть подорожі до своїх заморських територій.

Жан Кастекс, прем'єр-міністр Франції:

Європейцям, які прибуватимуть з поважних причин, доведеться здати тест. Винятком будуть лише працівники з прикордонних регіонів.

Такі обмеження діятимуть щонайменше до середини лютого. Схожі заходи днями запровадила Бельгія, а Ізраїль взагалі зупинив усі пасажирські авіаперевезення.

Нині, згідно з інтерактивною мапою МЗС, вільно в"їхати українці можуть лише до кількох європейських країн - це Велика Британія, Сербія, Боснія, Чорногорія, Албанія та Північна Македонія.

Щоправда, і там подорожувальникам доведеться відбувати самоізоляцію та здавати ПЛР-тести на COVID-19.