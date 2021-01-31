В Париже 31 января задержанным за избиение украинского подростка Юрия Крученика предъявили обвинения. Восемь из девяти нападавших на украинца были несовершеннолетние. Об этом сообщает французская телеканал BFM.

Утром 31 января девяти задержанным были предъявлены обвинения в связи с нападением на Юрия в 15-м округе Парижа.

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По данным СМИ, пятеро из обвиняемых находятся под стражей, четверо - под судебным надзором.

Ранее Парижская прокуратура начала судебное расследование избиения украинского подростка Юрия Крученика в столице Франции. Семеро задержанных были отправлены под стражу.

Стоит отметит, что прокуратура объявила о начале судебного расследования по пунктам обвинения в покушении на убийство и соучастии в покушении, участии в преступном сообществе с целью подготовки преступления и кражах с применением насилия.

Напомним, 30 января начала следующую судебную стадию расследование избиения украинского подростка 15-летнего Юрия Крученика, которого сильно избили возле Эйфелевой башни.

Как ранее сообщалось, 15 января в Париже группа неизвестных жестоко избила 15-летнего парня из Украины. На Юру напали недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle. Десяток неизвестных с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов. Удалось сбежать всем, за исключением одного юноши.

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