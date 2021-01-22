В Париже группа неизвестных жестоко избила 14-летнего парня из Украины, он находится в коме. Об этом сообщил в Facebook один из представителей украинской общины в Париже.

На Юру напали 15 января недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle. Десяток неизвестных с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов. Удалось сбежать всем, за исключением одного юноши.

Сейчас парень находится в коме в реанимации в критическом состоянии. У него пробит череп в нескольких местах, множественные переломы рук, пальцев, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Мама Юры, Наталья Крученик, рассказала, что у нее трое детей. Юра - старший, завтра ему исполнится 15 лет.

Он учится в колледже Гийома Аполлинера. На него напали, когда он с друзьями возвращался с занятий.

По сообщению полиции, речь идет о "сведении счетов между соперничающими бандами".

Родители мальчика пытаются найти свидетелей страшной драки и обратились за помощью в посольство Украины.

Как сообщалось ранее, во Франции ввели комендантский час для снижения распространения коронавируса.