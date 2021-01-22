В Париже зверски избили 14-летнего украинца (фото) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В Париже группа неизвестных жестоко избила 14-летнего парня из Украины, он находится в коме. Об этом сообщил в Facebook один из представителей украинской общины в Париже.
На Юру напали 15 января недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle. Десяток неизвестных с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов. Удалось сбежать всем, за исключением одного юноши.
Сейчас парень находится в коме в реанимации в критическом состоянии. У него пробит череп в нескольких местах, множественные переломы рук, пальцев, ребер, ножевые ранения, травма глаз.
Мама Юры, Наталья Крученик, рассказала, что у нее трое детей. Юра - старший, завтра ему исполнится 15 лет.
Он учится в колледже Гийома Аполлинера. На него напали, когда он с друзьями возвращался с занятий.
По сообщению полиции, речь идет о "сведении счетов между соперничающими бандами".
Родители мальчика пытаются найти свидетелей страшной драки и обратились за помощью в посольство Украины.
Как сообщалось ранее, во Франции ввели комендантский час для снижения распространения коронавируса.
по теме
Названа предварительная дата открытия Диснейленда
Инцидент произошел 15 января в торговом центре. Муж напал на 28-летнюю гражданку Украины Анну Бутим с ножом
Піднявся сходами хмарочоса на велосипеді. Французький чемпіон з маунтинбайку Аурелієн Фонтенуа підкорив 140 метрову вежу бізнес-центру поблизу Парижа
Продовжили локдаун і у Франції, зокрема, залишилися заборони на роботу ресторанів та культурних закладів, а також подекуди посилено комендантську годину
Продовжили локдаун і у Франції, зокрема, на роботу ресторанів та культурних закладів, а також подекуди посилили комендантську годину. Схожа ситуація і в Бельгії