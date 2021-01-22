Жертвою жорстокого нападу став ще один український підліток. Щоправда, історія ця вже сталася в Парижі. Чотирнадцяти річний Юра повертався з друзями з коледжу - як на компанію біля Ейфелевої вежі напали десятеро із битами та ножами. Втекти не зміг лише Юра...

Зараз він у лікарні в комі, і за його життя борються лікарі. А його родичі - через соцмережі намагаються знайти свідків злочину. Деталі в наступному сюжеті.

Чотирнадцятирічного Юру побили неподалік Ейфелевої вежі тиждень тому. Він повертався з друзями із коледжу - коли на компанію напали з десяток невідомих з палицями, битами і ножами. Його друзям вдалося втекти. А от хлопець прийняв на себе весь удар. Побитим його знайшла поліція.

Я почала хвилюватися, коли Юра перестав відповідати на телефонні дзвінки, хоча вже мав повернутися додому. Побачила я його вже в кареті швидкої, у нього в кількох місцях розбита голова, це було жахливо. Його били металевими палицями. Він сказав мені, що не знає цих людей, що йому боляче, холодно і він не хоче вмирати.

А ще переломи рук, ребер, ножові поранення, травмовані очі. Він досі в реанімації, у штучній комі. Там зустрів і свій 15-ий день народження. Хто вчинив напад - поліція ще з'ясовує. Основна версія - Юрій став жертвою розбірок місцевих банд. Справу нині тримають на контролі українські дипломати.

Олег Ніколенко, речник МЗС України:

Посольство України у Франції з перших днів займається цією справою. Дипустанова офіційно звернулася із запитом до прокуратори Парижа, також взаємодіє із правоохоронцями для проведення швидкого і об'єктивного розслідування. Українські консули знаходяться на постійному зв'язку з рідними потерпілого.

Тим часом рідні Юрія намагаються самотужки шукати свідків нападу через французькі ЗМІ і соцмережі.