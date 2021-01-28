Избиение украинского подростка в Париже: подозреваемых задержали [ Редактировать ]
В четверг, 28 января, в городе Ванв вблизи Парижа девятерых человек задержали по подозрению в нападении на 15-летнего украинца. Они находятся под стражей.
Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Отмечается, что восемь из девяти задержанных - несовершеннолетние. Все они являются участниками одной из группировок.
Им сообщили о подозрении в попытке убийства, преступном сговоре с целью совершения преступления и групповом грабеже и насилии. Расследование продолжается.
Напомним, 15 января в Париже группа неизвестных жестоко избила 15-летнего парня из Украины. На Юру напали недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle. Десяток неизвестных с металлическими палками, битами и ножами атаковали компанию студентов. Удалось сбежать всем, за исключением одного юноши.
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