Отрезал лапы и головы котам: под Одессой задержали малолетнего живодера [ Редактировать ]
В Измаиле Одесской области, 17-летний живодер издевался над котами, он отрезал животным лапы и головы. Об сообщает Страна.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным правоохранителй, подросток издевался над животныии, затем отрезал им головы и лапы.
Как отметили очевидцы, о жутких действиях парня было проведено следствие и в рамках расследования было доказано, что злоумышленник таки убивал таким жестоким образом животных.
В начале декабря прошлого года в полицию поступил рапорт о том, что неизвестный издевается над животными. В ходе следствия правоохранители разоблачили парня 2004 года рождения, который дал признательные показания.
Также сотрудники полиции изъяли вещественное доказательство - нож.
На данный момент подростка передали родителям.
Напомним, в Киеве живодер задушил трех щенков. 21 января, пьяный живодер задушил трех щенков, еще одному злоумышленник повредил хребет сильным ударом, животное госпитализировали в ветлечебницу с травмой позвоночника.
Ранее под Запорожьем местные жители совершили самосуд над живодерами, которые снимали порно с замученными животными.
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