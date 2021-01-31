В Измаиле Одесской области, 17-летний живодер издевался над котами, он отрезал животным лапы и головы. Об сообщает Страна.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным правоохранителй, подросток издевался над животныии, затем отрезал им головы и лапы.

Как отметили очевидцы, о жутких действиях парня было проведено следствие и в рамках расследования было доказано, что злоумышленник таки убивал таким жестоким образом животных.

В начале декабря прошлого года в полицию поступил рапорт о том, что неизвестный издевается над животными. В ходе следствия правоохранители разоблачили парня 2004 года рождения, который дал признательные показания.

Также сотрудники полиции изъяли вещественное доказательство - нож.

На данный момент подростка передали родителям.

Напомним, в Киеве живодер задушил трех щенков. 21 января, пьяный живодер задушил трех щенков, еще одному злоумышленник повредил хребет сильным ударом, животное госпитализировали в ветлечебницу с травмой позвоночника.

Ранее под Запорожьем местные жители совершили самосуд над живодерами, которые снимали порно с замученными животными.

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