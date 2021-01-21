В Киеве, 21 января, пьяный живодер задушил трех щенков, еще одному злоумышленник повредил хребет сильным ударом, животное госпитализировали в ветлечебницу с травмой позвоночника. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

По данным правоохранителей, на "102" в столичную полицию пришло сообщение местного жителя об убийстве его собак. На место происшествия выехал дежурный отряд патрульной полиции.

Стоит отметить, что злоумышленник был в квартире вместе с 43-летним братом и знакомым, а когда на несколько минут остался в квартире один с четырьмя щенками, начал по одному их душить,пока всех не убил. Мужчина убил трех собак, а еще одного щенка ударил рукой - животное отвезли в ветеринарную клинику с травмой позвоночника.

Важно, что свои действия убийца объясняет тем, что щенки ему надоели,- объяснила следователь полиции Юлия Кустовая.

Патрульные проверили злоумышленника на наличие алкоголя в крови, тест показал результат 1,98 промилле. Ранее судимого за незаконное обращение с оружием киевлянина арестовали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).

Если вина живодера будет доказана, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Как ранее сообщалось, в Киеве разыскивают живодера и избитого им щенка. Шокирующий инцидент произошел на улице Воровского, где проживает и живодер. Зоозащитники выложили в сеть его личные данные.

Ранее под Запорожьем местные жители совершили самосуд над живодерами, которые снимали порно с замученными животными.

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