В селе Вольнянского района Запорожской области полиция задержала группу людей, которые убивали и пытали животных, а также снимали порноролики с их участием и публиковали в соцсети. Люди совершили самосуд над живодерами и подожгли их дом и автомобиль. Видео с места происшествия опубликовали в Instagram пользователи паблика its_zp.

"Прямо сейчас! Горит дом и авто вольнянских живодеров. Организатора серьезно избили", - говорится в сообщении.

Как сообщает ГСЧС области, на территории дачного кооператива "Транспортник" горел легковой автомобиль Chery Amulet и крыша дачного дома на общей площади 20 квадратных метров. Во время пожара никто не пострадал.

Спасателям понадобилось полчаса, чтобы полностью ликвидировать пожар, и провести разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

В полиции пока информацию не комментируют.

Напомним, злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.