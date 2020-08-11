Снимали порно с замученными животными: люди совершили самосуд над живодерами [ Редактировать ]
В селе Вольнянского района Запорожской области полиция задержала группу людей, которые убивали и пытали животных, а также снимали порноролики с их участием и публиковали в соцсети. Люди совершили самосуд над живодерами и подожгли их дом и автомобиль. Видео с места происшествия опубликовали в Instagram пользователи паблика its_zp.
"Прямо сейчас! Горит дом и авто вольнянских живодеров. Организатора серьезно избили", - говорится в сообщении.
Как сообщает ГСЧС области, на территории дачного кооператива "Транспортник" горел легковой автомобиль Chery Amulet и крыша дачного дома на общей площади 20 квадратных метров. Во время пожара никто не пострадал.
Спасателям понадобилось полчаса, чтобы полностью ликвидировать пожар, и провести разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.
В полиции пока информацию не комментируют.
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