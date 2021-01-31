В России 31 января во время воскресной акций протеста в поддержку политика Алексея Навального были задержаны около 4 тысяч человек, тысячи из задержанных в Москве. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

В Москве продолжаются задержания у метро Бауманская. В ОВД «Красносельский» доставляют политиков Илью Яшина и Андрея Пивовароваhttps://t.co/qD1euTklHG



Тем временем в департаменте транспорта сообщили, что все станции столичного метро заработали в штатном режиме — Медиазона (@mediazzzona) January 31, 2021

На акциях в Москве задержали 1080 человек, в Санкт-Петербурге 796, в Красноярске 194.

Как минимум 3 590 задержанных в 83 городах России, передает «ОВД-Инфо».



Москва — 1 013;

Петербург — 726;

Красноярск — 194.



По подсчетам Профсоюза журналистов, задержаны уже 82 корреспондента



Задержание в Москве. Фото: Давид Френкель / Медиазонаhttps://t.co/SditRmGJAF pic.twitter.com/fEdOMmuoGg — Медиазона (@mediazzzona) January 31, 2021

Стоит отметить, что более ста человек были задержаны в Нижнем Новгороде, Владивостоке, Твери и Новосибирске.

❗️ОМОН ставит лицом к стене задержанных на московской улице Ольховская, передают корреспонденты «Медиазоны» pic.twitter.com/Dig5eF0Jky — Медиазона (@mediazzzona) January 31, 2021

Также сообщается о девяти задержанных в Симферополе.

Задержания на площади трех вокзалов.



Демонстрант: Нет, чтобы вместе с нами прогуляться.

Боец ОМОН: Мы и гуляем!



Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/ggqCvStyBy — Медиазона (@mediazzzona) January 31, 2021

Напомним, ранее в Москве второй раз задержали жену Навального Юлию. Силовики задержали ее за участие в несогласованной акции. Также в интернете появилось видео задержания Навальной.

Как ранее сообщалось, 23 января в России начались акции протеста в поддержку задержанного российского оппозиционера Алексея Навального.

Отметим, Алексея Навального арестовали 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он лечился после отравления. Его взяли под стражу, заявив, что он с сентября якобы скрывался и не выполнял требования условного срока.

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