Протесты в России: задержаны около 4 тысяч человек (фото,видео) [ Редактировать ]
В России 31 января во время воскресной акций протеста в поддержку политика Алексея Навального были задержаны около 4 тысяч человек, тысячи из задержанных в Москве. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".
В Москве продолжаются задержания у метро Бауманская. В ОВД «Красносельский» доставляют политиков Илью Яшина и Андрея Пивовароваhttps://t.co/qD1euTklHG— Медиазона (@mediazzzona) January 31, 2021
Тем временем в департаменте транспорта сообщили, что все станции столичного метро заработали в штатном режиме
На акциях в Москве задержали 1080 человек, в Санкт-Петербурге 796, в Красноярске 194.
Как минимум 3 590 задержанных в 83 городах России, передает «ОВД-Инфо».— Медиазона (@mediazzzona) January 31, 2021
Москва — 1 013;
Петербург — 726;
Красноярск — 194.
По подсчетам Профсоюза журналистов, задержаны уже 82 корреспондента
Задержание в Москве. Фото: Давид Френкель / Медиазонаhttps://t.co/SditRmGJAF pic.twitter.com/fEdOMmuoGg
Стоит отметить, что более ста человек были задержаны в Нижнем Новгороде, Владивостоке, Твери и Новосибирске.
❗️ОМОН ставит лицом к стене задержанных на московской улице Ольховская, передают корреспонденты «Медиазоны» pic.twitter.com/Dig5eF0Jky— Медиазона (@mediazzzona) January 31, 2021
Также сообщается о девяти задержанных в Симферополе.
Задержания на площади трех вокзалов.— Медиазона (@mediazzzona) January 31, 2021
Демонстрант: Нет, чтобы вместе с нами прогуляться.
Боец ОМОН: Мы и гуляем!
Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/ggqCvStyBy
Пол полицейского автобуса в Петербургеhttps://t.co/oz4OiB4HyW— Медиазона (@mediazzzona) January 31, 2021
Фото: «ОВД-Инфо» pic.twitter.com/fJVYuwotEb
Напомним, ранее в Москве второй раз задержали жену Навального Юлию. Силовики задержали ее за участие в несогласованной акции. Также в интернете появилось видео задержания Навальной.
Как ранее сообщалось, 23 января в России начались акции протеста в поддержку задержанного российского оппозиционера Алексея Навального.
Отметим, Алексея Навального арестовали 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он лечился после отравления. Его взяли под стражу, заявив, что он с сентября якобы скрывался и не выполнял требования условного срока.
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