Дівчинка переконана - багато хто не дотримує маскового режиму лише тому, що не має змоги купити засіб захисту

На Миколаївщині школярка на карантинних канікулах пошила майже півтисячі масок. Планує безкоштовно роздати їх людям. Дівчинка переконана - багато хто не дотримує маскового режиму лише тому, що не має змоги купити засіб захисту.

Теперь ставишь, если тугая толстая ткань, ты идешь медленно.

Ось так, по кілька годин, за машинкою щодня. Дев'ятикласниця Марія вирішила пожертвувати власним відпочинком задля доброї справи. Каже, у її рідному Вознесенську ігнорування протиепідемічних норм не рідкість. Тож поставила собі за мету нашити масок власноруч якомога більше.

Марія Крестич, волонтерка:

Не в усіх вистачає коштів, щоб змінювати їх що дві години. Чи навіть придбати маску і прати. Не в усіх є бажання, але, якщо пропонують маску, думаю, відмовитися від неї буде великою помилкою.

Батьки купили тканину, а бабуся навчила шити. Дівчинка уперше в житті сіла за машинку, викрійки зробила сама.

Олександр Крестич, батько волонтерки:

Это во-первых для ребенка, ребенок проявил инициативу, нужно было поддержать. И второе, показать как пример людям, пропаганда, лишний раз напомнить, что даже дети проявляют заботу об этом, то взрослым надо о себе заботится, защищать себя и окружающих.

Маски зробила різних фасонів, кольорів і розмірів - так, щоб підійшли і дітям, і дорослим. Загалом вийшло 400 штук.

Марія Крестич, волонтерка:

Я їх обробляла антисептиком, я їх клала в пакети. Я намагалася дотримуватися всіх норм, щоб люди могли безпечно ними користуватися.

Самотужки Марія вирішила і роздати засоби захисту. Претендентів на подарунок - довго чекати не довелося.

Тетяна Буша, жителька Вознесенська:

Спасибо большое! Маска… Не пользуюсь, наверно, потому что холодно и как-то неудобно. Буду носить теперь постоянно.

За витраченими на виготовлення масок силами та часом дівчинка не шкодує. Наразі розмірковує над тим, чим іще може допомогти рідному місту.