У Ржищеві волонтери об'єдналися заради спасіння безпритульних тварин [ Редактировать ]
У Ржищеві, що на Київщині, волонтери взялися рятувати безпритульних тварин. Адже там на кількатисячну громаду жодного ветеринара. Небайдужі самотужки створили так званий центр захисту тварин на базі власних осель і піклуються про покинутих собак і котів. Анастасія Старовойт продовжить.
Вдома Марію зустрічають десяток собак і два котики. Безпритульних тварин жінка підбирає сама, або ж підкидають люди.
Марія Гребеник, волонтерка, співзасновниця центру захисту тварин "Власій дім":
Марко. Взагалі він не Марко. Його назвали хазяєва Мрак. І, на жаль, хазяєва поїхали, його лишили і він прожив ото мрачне життя років 7-8. Я ту хату в оренду взяла і він мені дістався в наслєдство. Він уже поправився, все добре, але з вушками в нас не склалося - він такий глухий і лишився.
За освітою Марія кравчиня, тож доглядає за чотирилапими вихованцями, як вміє. Підліковує, підбирає харчування, підстригає їх. Якщо тварина потребує серйозного лікування - звертається до фахівців.
Марія Гребеник, волонтерка, співзасновниця центру захисту тварин "Власій дім":
У нас в місті нема свого ветеринара, ми зв'язуємося з ветеринаром в Кагарлику. навчилися і якось по маленьку елементарне самі робимо. Шкірні захворювання так само, - це не проблема, вакцини купуєм, робим прививки.
Таких, як Марія у Ржищеві п'ятеро. Без фахової освіти, але з місією допомогти безпритульним песикам та кішкам.
Олена Дудченко, волонтерка, співзасновниця центру захисту тварин "Власій дім":
Основна програма це що - це стерилізація тварин. Також ми запрошуємо з Києва наших друзів тоже по стерилізації котів, тому що із собаками трошки проблему цю вирішили, а почали котів підкидати.
Волонтери об'єдналися у центр захисту тварин, який назвали на честь святого Власія - їх покровителя. Наголошують - в них не притулок, а тимчасовий прихисток для чотирилапих.
Марія Гребеник, волонтерка, співзасновниця центру захисту тварин "Власій дім":
Чому в нас нема притулка - ми не хочем притулка, у нас центр захисту. Тобто, ми беремо на перетримку, захищаємо, підлікували, що можемо зробили і віддаєм в добрі руки.
Фінансування центр не має. Тож поки волонтери лиш лікують, годують чотирилапих і шукають для них господарів. Завжди відкриті до нових знайомств і будь-якого сприяння, адже самотужки допомогти усім покинутим тваринам просто не в змозі.
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