У Ржищеві, що на Київщині, волонтери взялися рятувати безпритульних тварин. Адже там на кількатисячну громаду жодного ветеринара. Небайдужі самотужки створили так званий центр захисту тварин на базі власних осель і піклуються про покинутих собак і котів. Анастасія Старовойт продовжить.

Вдома Марію зустрічають десяток собак і два котики. Безпритульних тварин жінка підбирає сама, або ж підкидають люди.

Марія Гребеник, волонтерка, співзасновниця центру захисту тварин "Власій дім":

Марко. Взагалі він не Марко. Його назвали хазяєва Мрак. І, на жаль, хазяєва поїхали, його лишили і він прожив ото мрачне життя років 7-8. Я ту хату в оренду взяла і він мені дістався в наслєдство. Він уже поправився, все добре, але з вушками в нас не склалося - він такий глухий і лишився.

За освітою Марія кравчиня, тож доглядає за чотирилапими вихованцями, як вміє. Підліковує, підбирає харчування, підстригає їх. Якщо тварина потребує серйозного лікування - звертається до фахівців.

Марія Гребеник, волонтерка, співзасновниця центру захисту тварин "Власій дім":

У нас в місті нема свого ветеринара, ми зв'язуємося з ветеринаром в Кагарлику. навчилися і якось по маленьку елементарне самі робимо. Шкірні захворювання так само, - це не проблема, вакцини купуєм, робим прививки.

Таких, як Марія у Ржищеві п'ятеро. Без фахової освіти, але з місією допомогти безпритульним песикам та кішкам.

Олена Дудченко, волонтерка, співзасновниця центру захисту тварин "Власій дім":

Основна програма це що - це стерилізація тварин. Також ми запрошуємо з Києва наших друзів тоже по стерилізації котів, тому що із собаками трошки проблему цю вирішили, а почали котів підкидати.

Волонтери об'єдналися у центр захисту тварин, який назвали на честь святого Власія - їх покровителя. Наголошують - в них не притулок, а тимчасовий прихисток для чотирилапих.

Марія Гребеник, волонтерка, співзасновниця центру захисту тварин "Власій дім":

Чому в нас нема притулка - ми не хочем притулка, у нас центр захисту. Тобто, ми беремо на перетримку, захищаємо, підлікували, що можемо зробили і віддаєм в добрі руки.

Фінансування центр не має. Тож поки волонтери лиш лікують, годують чотирилапих і шукають для них господарів. Завжди відкриті до нових знайомств і будь-якого сприяння, адже самотужки допомогти усім покинутим тваринам просто не в змозі.