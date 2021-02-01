В понедельник, 1 февраля, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в ходе брифинга заявил, что Украине не нужно проводить всеукраинский референдум по вопросу неподконтрольных территорий Донбасса и оккупированного Крыма.

Таким образом Разумков прокомментировал предложение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука вынести эти вопросы на референдум.

При всем уважении к Леониду Макаровичу я не думаю, что нужно проводить референдум по этому вопросу, потому что Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей - это на 100% территории Украины, и рано или поздно они вернутся.

Он обратил внимание, что проведение референдума является дорогостоящим.

Мы все знаем, сколько стоит референдум, не думаю, что нам нужно проводить его. Нам есть на что потратить эти средства.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский, 30 января обратился ко всем критикам, которые выступают против закона о референдуме и заявил, что они "просто боятся людей". Президент также заверил, что "теперь отыграться не получится, ведь последнее слово за обществом".