Президент Украины Владимир Зеленский, 30 января обратился ко всем критикам, которые выступают против закона о референдуме и заявил, что они "просто боятся людей". Президент также заверил, что "теперь отыграться не получится, ведь последнее слово за обществом". Об этом Зеленский написал в Facebook.

Больше всего на этой неделе поразило, как много страха появилось у некоторых политиков и их "партийных" комментаторов от нашего закона о референдуме. Совсем не у общества, а именно политиков.

Президент добавил, что ключевой страх политиков - "страх перед людьми" и "страх перед неизбежностью тех изменений, которые произошли в 2019 году".

Знаете, почему они так боятся референдума? Все банально. Это их ключевой страх перед людьми. Это страх перед неизбежностью тех изменений, которые произошли в 2019 году. Когда очень солидные деятели и деятельницы после десятилетий "царствования" в высоких кабинетах моментально оказались... без власти и влияния.

Зеленский добавил, что сейчас политики живут только одной циничной надеждой, что якобы можно отыграться и снова собраться "клубом старых друзей" на печерских холмах, чтобы решать все в государстве для собственной выгоды и не спрашивая у общества".

Мы дали людям настоящую возможность осуществлять решающее влияние на власть. И не на один раз, а навсегда. И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент.

Зеленский добавил, что теперь политикам всегда придется учитывать, что последнее слово уже не за ними.

Друзья-политики, привыкайте. Вам теперь всегда придется учитывать, что последнее слово будет не за вами, а за обществом

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3612 о народовластии через всеукраинский референдум. Президентский документ поддержали 255 народных депутатов.

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Напомним, вопрос об особом статусе Донбасса могут вынести на референдум.

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