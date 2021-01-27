Закон про всеукраїнський референдум ухвалила напередодні Верховна Рада. Для його оголошення потрібно зібрати щонайменше три мільйони підписів у двох третинах областей.

На голосування пропонують винести питання про зміни до кількох розділів Конституції, проблеми загальнодержавного значення, зміни території України, скасування законів чи їхніх окремих норм.

Водночас не можна порушувати теми, які прямо суперечать Конституції, підривають принципи захисту прав людини, незалежність, суверенітет чи територіальну цілісність України.