Зеленский высказался о законе о референдуме [ Редактировать ]
Накануне парламент принял закон о всеукраинском референдуме. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это решение.
Об этом Зеленский заявил в видеообращении.
"Мои поздравления народу Украины, мои соболезнования отдельным партиями. Если общество поддерживает, а политики против, то значит они хотят что-то забрать", - сказал Зеленский.
Также президент Зеленский поделился новыми достижениями.
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России.
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