Накануне парламент принял закон о всеукраинском референдуме. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это решение.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

"Мои поздравления народу Украины, мои соболезнования отдельным партиями. Если общество поддерживает, а политики против, то значит они хотят что-то забрать", - сказал Зеленский.

Также президент Зеленский поделился новыми достижениями.

Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России.

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