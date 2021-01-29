Pfizer не приводит к летальным случаям - регулятор ЕС [ Редактировать ]
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) опровергло связь между летальными случаями среди привитых пациентов и вакциной компаний Pfizer/BioNTech. Такие выводы сделаны после анализа смертей среди пациентов, которые принимали данную вакцину.
Об этом сообщает Agence France-Presse.
Регулятор ЕС отметил, что у пациентов не было выявлено побочных эффектов, которые вызывала бы вакцина Pfizer.
"Преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 по-прежнему перевешивают любые риски, и нет рекомендуемых изменений в отношении использования вакцины", - заявили в EMA.
Читайте также, страны ЕС перестают вакцинировать от COVID. Люди, которые получили первую дозу вакцины, смогут полностью вакцинироваться за счет существующих запасов.
Кроме того, вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, эффективна против разных штаммов коронавируса. Образцы крови нейтрализовали три варианта коронавируса - "британский", "южноафриканский" и комбинированный.
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