"В феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech" - Ляшко [ Редактировать ]
Украина уже в феврале получит по программе COVAX 117 000 доз вакцины от Pfizer-BioNTech, а до конца первого квартала до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.
Первая партия вакцин прибудет в Украину в середине февраля.
Как зявил Ляшко, следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала. Ожидается получение от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин AstraZeneca.
Стоит отметить, что с помощью программы COVAX власти намерены вакцинировать по меньшей мере 20% населения Украины.
По словам заместителя главы Минздрава, глобальная инициатива COVAX получила заявки на первую волну поставок от 72 стран. Из них отобрали 18, среди которых и Украина.
Это в очередной раз подтверждает, что Украина способна обеспечить необходимую холодовую цепь и логистику вакцин со сверхнизкими условиями хранения
По словам главного санитарного врача, вакцинация от коронавируса в Украине может начаться 15 февраля. В правительстве одобрили календарный план, предусматривающий вакцинацию 14,4 млн человек в 2021 году. Согласно ему, первыми прививки получат медики стационарных учреждений, где лечат COVID-19, и военные, участвующие в ООС.
В списке вакцин COVAX - AstraZeneca, Pfizer, Novavax.
Как ранее сообщалось, в Евросоюз разрешили поставку вакцины AstraZeneca. Теперь вакцину можно официально использовать в странах Евросоюза.
Ранее сообщалось, когда в Украине начнется вакцинация. COVAX предлагает вакцины компаний AstraZeneca, Moderna и Novavax. Также в министерстве ведут переговоры и с другими производителями вакцин.
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Напомним,в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.
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