В уряді Франції закликали згорнути “Північний потік-2” [ Редактировать ]
На тлі придушення протестів у РФ в уряді Франції закликали Німеччину згорнути "Північний потік-2". Про це заявив міністр європейських справ Франції Клеман Бон. Нагадаю, частина газогону має проходити через німецьку територію.
На переконання французького міністра, зупинення "Північного потоку -2" буде дієвішим для РФ, аніж будь-які інші санкції. Окрім Франції, будівництво російського трубопроводу критикують інші країни Європи - зокрема Польща, Литва і Україна.
В Німеччині проти проєкту вже виступила Вільна демократична партія. Там закликали оголосити мораторій на добудову газогону поки в Росії порушуються права людини.
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