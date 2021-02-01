На тлі придушення протестів у РФ в уряді Франції закликали Німеччину згорнути "Північний потік-2"

На тлі придушення протестів у РФ в уряді Франції закликали Німеччину згорнути "Північний потік-2". Про це заявив міністр європейських справ Франції Клеман Бон. Нагадаю, частина газогону має проходити через німецьку територію.

На переконання французького міністра, зупинення "Північного потоку -2" буде дієвішим для РФ, аніж будь-які інші санкції. Окрім Франції, будівництво російського трубопроводу критикують інші країни Європи - зокрема Польща, Литва і Україна.

В Німеччині проти проєкту вже виступила Вільна демократична партія. Там закликали оголосити мораторій на добудову газогону поки в Росії порушуються права людини.