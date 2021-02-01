Виробники вакцин "Пфайзер" та "Астра-Зенека" пообіцяли збільшити поставки вакцин до ЄС. Єврокомісія ухвалила механізм з контролю експорту проти коронавірусних препаратів і провела перемови з усіма виробниками, з якими ЄС уклав попередні контракти. Більше подробиць в Олени Абрамович.

Жодна доза вакцини не буде вивезена з європейських заводів без відома Єврокомісії. Таке рішення у Брюсселі ухвалили в терміновому порядку. Оскільки усі три компанії, чиї вакцини затвердили у ЄС - "Пфайзер", "Модерна" та "Астра-Зенека" - нещодавно оголосили, що не встигають поставити обіцяну контрактами кількість доз.

Міріам Гарсіа Феррер, пресофіцерка Єврокомісії:

Механізм дії полягає у тому, що ми маємо отримати підтвердження від компаній, за три місяці наперед, про обсяги поставок, перш ніж видати їм дозвіл на експорт. Ми повинні мати чітку картинку, куди ці дози підуть.

Обмеження будуть діяти до кінця березня. І стосуватимуться лише експорту вакцин компаній, з якими ЄС заздалегідь уклав угоди на купівлю. Аби закрити канали поставки до Великої Британії, у Брюсселі навіть скасували особливий статус торгівлі з Північною Ірландією, який та отримала після Брекзиту. Щоправда, через кілька годин - після нічних дзвінків Бориса Джонсона до Урсули Фон дер Ляєн, - торговельні преференції ірландцям повернули. Президентка Єврокомісії написала про це у твітер опів на першу ночі.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Мала конструктивні перемови з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном сьогодні увечері. Ми домовилися про принцип, що для компаній не повинно бути обмежень на експорт вакцин туди, де вони виконують договірні обов'язки.

Майкл Гоув, Міністр британського кабінету міністрів:

У Єврокомісії припустилися помилки. Там не проконсультувалися з нами, як і з нашими друзями у Дубліні та в Північній Ірландії. І люди в Північній Ірландії були збентежені таким кроком.

Та хоча врешті-решт поставки вакцин до Лондона Брюсселю заблокувати не вдалося, на виробників у Єврокомісії таки вплинули. Урсула фон дер Ляєн зібрала усіх, з ким підписані контракти, - на відеоконференцію у неділю.

Окрім компаній "Пфайзер", "Модерна" та "Астра-Зенека", це також "Johnson & Johnson", "Curevac" та "Sanofi". І вже в понеділок "Астра-Зенека" оголосила, що збільшить поставки до ЄС у першому кварталі на 9 мільйонів доз. А "Пфайзер" пообіцяв додаткові 75 мільйонів у другому кварталі.

Штефан де Кірсмахер, пресофіцер Єврокомісії:

Компанії пообіцяли, що в найближчий період до 15 лютого будуть зроблені усі поставки згідно з планом. Будуть доставлені також ті дози, щодо яких були затримки у попередні тижні.

Водночас в Єврокомісії підкреслили - заборона на експорт не стосуватиметься гуманітарної програми COVAX та найближчих сусідів ЄС - Балкан та країн Східного партнерства. Тобто до України в разі потреби вакцини з європейських заводів будуть доставлені.