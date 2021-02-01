Небезпечне сміття знайшли жителі Новомосковська на Дніпропетровщині! Кілька тонн шприців та голок невідомі викинули неподалік від залізничного переїзду. На місце викликали поліцію. Вона з'ясовує - звідки ці відходи. Олена Мендалюк - знає більше подробиць.

Ці величезні міхи з медичними відходами викинули на виїзді з Новомосковська. За якісь кілька десятків метрів уже житлові будинки. Земля тут буквально всіяна шприцами та голками. Місцеві жителі порахували: вага одного такого білого мішка - пів тонни. І в кожному близько п'ятнадцяти тисяч голок і шприців. Вміст кількох пакетів позначений як брак підприємства.

Юрій Карачевцев, житель Новомосковська:

Київське підприємство виробник цих виробів шприців. Тепер надо узнать маршрут, як вони сюда дійшли. Я так думаю, що ті підприємства, які переробляють пластик, спочатку взяли його на переробку потім зрозуміли, що воно більш за все може не переробляється, може не підходить для їхніх машин, які вони використовують для переробки пластику. І більш всього, що викинули тут.

Чи несуть небезпеку ці медичні відходи з'ясовує екологічна інспекція: вміст пакетів обстежили та взяли ґрунт на аналізи. За попередніми висновками, знайдені мед інструменти нові, їх не використовували. На місце виїжджала й поліція. Слідчі шукають власника майна.

Ольга Зінковська, старший інспектор сектору моніторингу Новомосковського відділу поліції:

За результатами перевірки, всебічної та повної, буде прийнято рішення або про адміністративну відповідальність або про кримінальну.

Екологи констатують: несанкціоновані смітники медичних препаратів останнім часом знаходять по всій Україні.

Тетяна Лампіка, керівник ГФ "Екологічний патруль":

Це таке лихо України. Бо ліцензій було роздано дуже велику кількість, але промислової бази під ці ліцензії, на жаль, в Україні немає.

Прибирати ж сміття, як правило, доводиться владі на місцях.

Сергій Резник, міський голова Новомосковська:

Наше комунальне підприємство немає відповідних дозволів, тому ми звернулися до фірми, яка має такі дозволи. Зараз вже оформлюється процедура зважування. Для бюджету міста це буде коштувати 25 грн за кілограм з транспортуванням і утилізацією.

Фірма, яка утилізує медичні відходи, вже працює на місці. Щоб повністю прибрати кілька тонн голок та шприців знадобиться щонайменше два дні.