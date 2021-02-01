Замерзлі, брудні та на межі голодної смерті. На Черкащині від свого господаря потерпає стадо корів. Жителі села кажуть - чоловік випасає тварин на снігу в мінус 20!

Худоба вже не перший рік голодує цілу зиму. Люди регулярно звертаються до зоозахисників та поліції. Чому результату немає? - дивіться далі.

Це шокуюче відео записав житель села Михайлівка. Євгена Тертиця обурило жахливе ставлення до тварин - тому й виклав ці кадри в Інтернет.

Після чого власник корів сховав, але недалеко. Рогаті тепер мешкають на занедбаній фермі, - каже Євген.

- Оце сліди ?- Так оце він ходить дивиться, чи вони живі чи не живі …

Півтора десятка корів і телят налякано визирають із аварійного ангара. Приміщенням, де вибиті вікна й дірявий дах - гуляє вітер. Тварини стоять в екскрементах. Худі й зголоднілі, вони кидаються навіть на жмут сухого бур'яну.

У Василя Білика щонайменше 2 десятки корів і два коня. Частину тварин він сховав подалі від людських очей, розповідають селяни. Катерина Мартинівна запевняє: чоловік узимку майже ніколи не годує худобу, а влітку та восени випасає на сільських городах. Солому до закинутого ангара привіз лише після чергової скарги селян у поліцію.

Катерина Колотіліна, жителька села Михайлівка:

Приїхала міліція, він привіз оцих пакунків 4-5, а що на 30 чи 20 корів - це на один раз їсти дати. А тоді знову вони голодні стоять і оце без кінця й краю одне й те саме.

Люди кажуть: так із тваринами чоловік поводиться вже півтора десятка років. Утім, худоби в нього стає дедалі більше. Ми намагалися зустрітись з ним, щоб з'ясувати, для чого розводить тварин і чому ті в жалюгідному стані? Та до нього вдалося лише додзвонитися.

Василь Білик, власник тварин:

Мало, що кажуть, в них нема нічого і в них завість, а як привезу сіна, то вони палять, чому вони голодні такі ? Та я прийду, їх випустю та будуть їсти.

Подібне утримання худоби зоозахисники називають знущанням. Однак що робити в цій ситуації - вони навіть не уявляють.

Валентина Калініна, зоозахисниця:

У випадках з такими великими тваринами, як коні та корови, тут ще треба розуміти, що, крім того, що їх вилучити, ще ж необхідно знайти, де їх розташувати і хто ними буде опікуватись.

Не знають, що робити і в поліції. Мовляв, не раз виїздили на скарги. Та от чи відкривати кримінальне провадження і яке саме - правоохоронці наразі не вирішили.

Зоя Вовк, пресофіцер ГУНП у Черкаській області:

На місце події виїздив екіпаж поліції, встановлено попередні дані, зараз відомості внесені до єдиного обліку - триває перевірка.

А доки триває перевірка, тварини мерзнуть на вулиці й пасуться на снігу.