У Черкасах замінували одразу три школи [ Редактировать ]
Велика евакуація в Черкасах. Невідомий замінував одразу три школи. А департамент освіти про всяк випадок зупинив навчання - в усіх.
Дітей вивели з приміщень і передали батькам. Відновити уроки планують уже завтра. До того часу поліція має перевірити навчальні заклади. Поки що ані вибухівки, ані самого "мінера" - не знайшли. Такі жарти зазвичай караються ув'язненням - від 2 до 6 років.
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