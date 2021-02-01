Велика евакуація в Черкасах. Невідомий замінував одразу три школи. А департамент освіти про всяк випадок зупинив навчання - в усіх.

Дітей вивели з приміщень і передали батькам. Відновити уроки планують уже завтра. До того часу поліція має перевірити навчальні заклади. Поки що ані вибухівки, ані самого "мінера" - не знайшли. Такі жарти зазвичай караються ув'язненням - від 2 до 6 років.