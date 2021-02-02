У зоні ООС зник український військовий. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід". За їхньою інформацією, військовий перебуває на території, не підконтрольній уряду України. Армієць щез під час чергування на одному з опорних пунктів. Зброя та набої залишилися на місці служби.

Минулої доби окупанти 5 разів порушували режим тиші на Донбасі. Зокрема, в передмісті Авдіївки російські найманці гатили з гранатометів різних систем. Неподалік Новомихайлівки застосували стрілецьку зброю, а біля селища Пищевик - автоматичні станкові гранатомети. У штабі запевнили: втрат серед українських оборонців немає.

Передові позиції на Авдіївському напрямку зустрічають нас ворожими кулеметними чергами.

Це сепари? - Так, з боку супротивника по темпу стрільби чутно - це великокаліберний кулемет "Утес". Його чутно по темпу стрільби - вона вища, ніж ДШК.

Вояки розповідають, що дії бойовиків доволі розумні. Спочатку з дальньої позиції працює ворожий кулемет, потім починає стріляти інший, а потім вони змінюють позицію. І все повторюється.

Наші солдати посилюють пильність. Адже під відволікаючим вогнем прикриття, може підійти ворожа група. Тим більше, що погода цьому сприяє. Та і бойовики щось активізувалися.

Позивний "Граніт", військовослужбовець Збройних сил України:

Ліг такий густий туман, що заважав. Це вносить свої нюанси - на ближчих рубежах бачили людей в засоби спостереження.

Цей хлопець з позивним "Полковник" на фронті лише третій місяць, тож уважно дослухається до порад досвідчених побратимів. Але діє впевнено і спокійно.

Періодично змінюй! З тієї позиції, і з тієї - тут як "утес" работал, а там - повеселее, як 14,5.

Юнак розповідає, що така ситуація тут не рідкість. Але він вже до того звик. Причому, більше "Полковник" розповідає про польові умови, аніж про ворожий вогонь.

Позивний "Полковник", військовослужбовець Збройних сил України:

Ожидал я худшего. Все рассказывали, что зимой тут по колено этой земли, которая грязюкой становится.

Під тріскотню ворожих кулеметів ми залишаємо позиції. На східному фронті продовжує гриміти оманливе перемир'я.