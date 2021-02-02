ВООЗ застерігає уряди країн від послаблення карантину [ Редактировать ]
Кількість інфікованих на COVID-19 у світі знижується уже три тижні поспіль, - про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там переконані, що вірус вдалося взяти під контроль, попри зростання захворюваності ще в багатьох країнах світу.
Голова ВООЗ Тедрос Гебреїсус застеріг держави зі значним зниженням випадків COVID-19 від послаблення карантину, та закликав продовжувати вживати заходи безпеки, аби вакцинація дала швидкий і ефективний результат.
Тедрос Гебрейесус, генеральний директор ВООЗ:
Третій тиждень поспіль кількість нових випадків інфікування COVID-19 зменшується - це свідчить про те, що цим вірусом можна керувати, навіть маючи нові варіанти в обігу. І якщо ми продовжимо застосовувати ті ж перевірені заходи громадського здоров'я - ми зможемо запобігти інфекції і врятувати життя.
по теме
Найбільше підтверджених випадків інфікування зареєстрували на Миколаївщині, Запоріжжі та Київщині
Вакцину від COVID-19 вже отримали більше американців, ніж підхопили сам вірус
2 394 нових випадки інфікування COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби
Найбільше хворих зареєстрували в Івано-Франківській, Львівській, Дніпропетровській, Київській областях та у столиці
Львівщина вже другий день тримає першість за кількістю нових інфікованих COVID-19