Кількість інфікованих на COVID-19 у світі знижується уже три тижні поспіль, - про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Там переконані, що вірус вдалося взяти під контроль, попри зростання захворюваності ще в багатьох країнах світу.

Голова ВООЗ Тедрос Гебреїсус застеріг держави зі значним зниженням випадків COVID-19 від послаблення карантину, та закликав продовжувати вживати заходи безпеки, аби вакцинація дала швидкий і ефективний результат.

Тедрос Гебрейесус, генеральний директор ВООЗ: