Чотириденний робочий тиждень запроваджують в Іспанії. Уряд затвердив пілотний проєкт з трьома вихідними. Такий експеримент у країні триватиме три роки та коштуватиме Іспанії 50 мільйонів євро. Ці гроші влада виплачуватиме компаніям, які скоротять робочий тиждень.

Водночас, за зменшені 32 години праці, платитимуть своїм працівникам таку саму заробітну плату, як і раніше. Так влада намагається збільшити продуктивність співробітників без збитків для роботодавців.