Італія відчиняє двері музеїв, ресторанів і кафе. І хоча графік роботи ще обмежений - власники та відвідувачі тішаться.

У майже порожньому Колізеї лунає класична музика. І хоча слухачів лише кілька десятків, концерт став справжнім святом, як для відвідувачів, так і для самих артистів - студентів консерваторії святої Цецилії. Свідок тисячі подій - італійський Колізей вперше відчиняє двері для туристів, після 56 днів ізоляції. А з ним - й усі інші музеї країни.

Олімпія Пагні, співачка:

Усе це дуже емоційно! Адже останнім часом було не так багато концертів. Бути тут у перший день відкриття Колізею - справжнє задоволення та велика честь.

Прокидається після суворого карантину не лише мистецька Італія, а й гастрономічна. Більшість регіонів країни переводять у "жовту" зону. А це означає, що всі заклади харчування тепер зможуть приймати відвідувачів усередині.

Тізіана Балдо, жителька Риму:

Приємно приїжджати сюди та спілкуватися з людьми за барною стійкою. Це дійсно змушує тебе почуватися живим щоранку перед роботою.

Та насолоджуватися спілкуванням у затишних барах та кав'ярнях італійці зможуть лише до 6 вечора. Потім усі ресторанні заклади мають зачинитися. Такі обмеження тривали в країні до повного локдауну, а саме до Різдва. Тому зараз навіть незначне пом'якшення карантинних заборон - велика радість для власників цих закладів.

Джозеппе Уніко, власник кафе:

У період епідемії складно сказати, що все добре - не варто так говорити! Проте ми завжди сподіваємось на краще. Чекаємо на повернення туристів. Хоча зараз це нереально як для відпочивальників з Італії, так і з інших країн світу. Історичні центри та міста живуть здебільшого коштом мандрівників - 90 відсотків. Уся ця ситуація до краю ускладнила наше життя.

Хоча більшість італійців із задоволенням смакували пасту та вино у своїх улюблених закладах, дехто ще обережно ставиться до подібних послаблень карантину.

Андреа Валбрега, житель Риму:

З одного боку, це чудове відчуття відновлення нормального, звичного життя. З іншого ж боку, - це невизначений новий період, тому люди мають і надалі бути дуже, дуже обережними!

Попри скасування деяких карантинних обмежень, в Італії усе ще діє комендантська година з 10 вечора до 6 ранку. Окрім того, досі під забороною поїздки між регіонами.