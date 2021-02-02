Этой весной, 21 марта, астероид 2001 FO32 пролетит мимо Земли. В NASA этот астероид отнесли к категории "потенциально опасный". Длина составляет 1024 метров. Об этом сообщает Express.

По данным Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA), космический камень движется со скоростью 34,4 км в секунду или 123 000 км в час.

По расчетам астрономов, астероид пролетит мимо Земли на расстоянии более 2 миллионов километров, что в 5 раз больше расстояния между нашей планетой и Луной.

Есть несколько факторов, которые могут повлиять на будущее движение астероида, включая гравитационное привлечения других космических объектов в Солнечной системе.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в образцах с астероида Рюгу обнаружена удивительная находка. Также ученые получили самое захватывающее фото с Марса, которое показало удивительный пейзаж марсианского моря.

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