Центр Амстердаму залишили без борделів [ Редактировать ]
Червоні ліхтарі більше не світитимуть у центрі Амстердама. Мерія столиці Нідерландів хоче перенести будинки розпусти в іншу частину міста. Куди саме - поки що не повідомляють.
У такий спосіб, за словами депутатів, спробують "перезавантажити" туризм і змінити "тип мандрівників". На думку мера Амстердама Фемке Халсеми, натовпи людей відвідують середмістя лише для того, щоб повитріщатися на секс-працівниць.
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