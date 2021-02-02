Такий експеримент у країні триватиме три роки

Чотириденний робочий тиждень запроваджують в Іспанії. Уряд затвердив пілотний проєкт із трьома вихідними. Такий експеримент у країні триватиме три роки та коштуватиме Іспанії - 50 мільйонів євро. Ці гроші влада виплачуватиме компаніям, які скоротять робочий тиждень.

Водночас, за зменшені - 32 години праці, платитимуть своїм працівникам таку саму заробітну плату, як і раніше. Так влада намагається збільшити продуктивність співробітників - без збитків для роботодавців.