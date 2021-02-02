У Києві з'являться тролейбуси із захистом від "зайців" [ Редактировать ]
Кияни відтепер їздитимуть із комфортом. На маршрути вивели півтора десятка новеньких тролейбусів. З відкидними пандусами, системою вентиляції та датчиками руху.
Вони обладнані електронною системою, яка рахує пасажирів на вході й порівнює їх із кількістю пасажирів у салоні. Якщо цифра не збігатиметься - контролер отримає сигнал і вже на наступній зупинці зайця оштрафують.
Один такий тролейбус коштував столиці 11 з половиною мільйонів гривень.
Віталій Кличко, київський міський голова:
Наше завдання - робити все, щоб в місті Києві був сучасний транспорт і ми робимо так, щоб витіснити маршрутки, які не відповідають жодним вимогам з міста Києва сучасним громадським комфортним транспортом, який дійсно може надавати всі вимоги для перевезення пасажирів із точки А в точку Б якомога швидше за минулі роки ми закупили 139 тролейбусів, за декілька останніх років, ситуація непроста із бюджетом, але, тим не менш, ми знаходимо можливість.
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