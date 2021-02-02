Кияни відтепер їздитимуть із комфортом. На маршрути вивели півтора десятка новеньких тролейбусів. З відкидними пандусами, системою вентиляції та датчиками руху.

Вони обладнані електронною системою, яка рахує пасажирів на вході й порівнює їх із кількістю пасажирів у салоні. Якщо цифра не збігатиметься - контролер отримає сигнал і вже на наступній зупинці зайця оштрафують.

Один такий тролейбус коштував столиці 11 з половиною мільйонів гривень.

Віталій Кличко, київський міський голова: