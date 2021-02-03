Підозрюваним у причетності до вбивства Павла Шеремета продовжили арешт. Напередодні Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення тримати під вартою Андрія Антоненка до 2 квітня. На такий самий термін продовжено домашній арешт Юлії Кузьменко та зобов'язання, покладені на Яну Дугарь.

Нагадаю, музиканта, дитячого хірурга та військову медсестру 2019 року звинуватили у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Він загинув під час вибуху автомобіля 2016 року.