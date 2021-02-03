У Вашингтоні не відкидають можливість запровадження санкцій проти російського газогону [ Редактировать ]
США не відкидають санкцій щодо російського газогону "Північний потік 2". Таке заявили в Держдепі Сполучених Штатів на запит Укрінформу. Раніше одне з німецьких ЗМІ написало, мовляв, у Вашингтоні нині обговорюють скасування покарання за участь у газпромівському проєкті.
В Держдепі зазначили: США зацікавлені у колективній енергобезпеці Європи, тож і надалі уважно стежитимуть за ситуацією та не забаряться застосувати санкції проти тих, хто намагатиметься добудувати або сертифікувати російський газогін.
по теме
В правительстве Германии не изменили своих "базовых позиций" относительно"Северного потока-2"
На тлі придушення протестів у РФ в уряді Франції закликали Німеччину згорнути "Північний потік-2". Про це заявив міністр європейських справ Франції Клеман Бон
Министр европейских дел Франции Клеман Бон выступил с призывом к правительству Германии прекратить строительство газопровода "Северный поток-2"
Санкционная политика Белого дома последних лет будет пересмотрена
Напередодні Німеччина припинила дію дозволу на прокладання труб у своїх територіальних водах. Сьогодні ж США запровадили санкції проти російського трубоукладача "Фортуна" та його компанії-власника