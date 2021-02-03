Олексію Навальному присудили 3,5 роки за гратами [ Редактировать ]
Олексію Навальному присудили 3,5 роки за ґратами. Рішення ухвалив суд у Москві. Ідеться про справу щодо "шахрайства", яку відкрили проти опозиціонера та його брата ще 2012 році. Тоді Олексій Навальний відбувся умовним терміном, з якого 10 місяців, пізніше, відсидів під домашнім арештом.
Після вироку під будівлю суду вийшли активісти. Затримано понад тисячу людей. До Сенату США вже внесли законопроєкт щодо обмежень проти Кремля через ув'язнення опозиціонера. До негайних санкцій закликали Євросоюз - Литва та Латвія.
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