COVID-19 в Україні: одужали понад 10 тисяч інфікованих [ Редактировать ]
3 285 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. Померло 165 людей. Одужало понад 10 тисяч.
Найбільша кількість підтверджених випадків у Києві, а також на Прикарпатті та Харківщині - повідомили у міністерстві охорони здоров'я.
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