У рух його приводить енергія сонця і вітру, а керувати кораблем можна з берега

Човен без моряків. У Сан-Франциско випробовують найбільше у світі безпілотне судно. Завдовжки апарат - 12 метрів. У рух його приводить енергія сонця і вітру, а керувати кораблем можна з берега. За словами розробників, самостійно подорожувати океанами судно може до року.

На його борту встановлені потужні гідролокатори. За їх допомогою човен вивчатиме морське дно у найвіддаленіших куточках світового океану.