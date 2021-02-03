У Сан-Франциско випробовують найбільше у світі безпілотне судно [ Редактировать ]
Човен без моряків. У Сан-Франциско випробовують найбільше у світі безпілотне судно. Завдовжки апарат - 12 метрів. У рух його приводить енергія сонця і вітру, а керувати кораблем можна з берега. За словами розробників, самостійно подорожувати океанами судно може до року.
На його борту встановлені потужні гідролокатори. За їх допомогою човен вивчатиме морське дно у найвіддаленіших куточках світового океану.
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