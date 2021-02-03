Нова версія знаменитого робо-песика. Собаку-робота, на ім'я Спот обладнали рукою. Тепер він може приносити капці і збирати розкидані речі. А ще малювати крейдою і навіть саджати рослини. Оновлений Спот незабаром надійде у продаж.

Хоча для використання вдома апарат ще дозволу не отримав, його можна застосовувати лише на виробництві. Кілька років тому робо-пес від американських розробників прославився танцювальними вміннями. Нині такі машини вже працюють на нафтових свердловинах і навіть випасають овець.

Майкл Перрі, віцепрезидент відділу розвитку компанії "Boston Dynamics":