Американські розробники зробили нову версію робо-песика [ Редактировать ]
Нова версія знаменитого робо-песика. Собаку-робота, на ім'я Спот обладнали рукою. Тепер він може приносити капці і збирати розкидані речі. А ще малювати крейдою і навіть саджати рослини. Оновлений Спот незабаром надійде у продаж.
Хоча для використання вдома апарат ще дозволу не отримав, його можна застосовувати лише на виробництві. Кілька років тому робо-пес від американських розробників прославився танцювальними вміннями. Нині такі машини вже працюють на нафтових свердловинах і навіть випасають овець.
Майкл Перрі, віцепрезидент відділу розвитку компанії "Boston Dynamics":
У царині робототехніки дрібна моторика - найскладніше завдання для інженерів. Зараз ми на найперших стадіях. Спот поки що вміє робити найбільш елементарні речі. Щось підняти, опустити важіль, перетягти з місця на місце. Це корисно, але ще дуже далеко від спроможності людських рук.
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