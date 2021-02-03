В Дубае создается первый в истории внеземной суд [ Редактировать ]
В городе Дубай, находящемся на территории Объединенных Арабских Эмиратов, власти решили создать космический суд, который будет направлен на рассмотрение дел, касающихся коммерческих споров на орбите Земли.
Внедрение в жизнь нового отделения Фемиды случится в течении 2021 года. Разработкой концепции будут заниматься суды Международного финансового центра Дубая и Фонд будущего Дубая.
Отмечается, что в обязанности новоиспеченного арбитража будет входить рассмотрение дел космической деятельности частных компаний, в частности, на различиях по поводу приобретения спутников или столкновениях устройств на околоземной орбите.
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Кроме того, SpaceX отправила на орбиту спутник-шпион, стоимостью в $1 млрд. же второй запуск, который компания осуществляет для нужд Национального управления военно-космической разведки США.
Ранее мы писали, что Илон Маск отправит на орбиту первый "гражданский" экипаж. Полет будет воплощен в жизнь за счет 37-летнего американского миллиардера и основателя компании Shift4 Payments Джареда Айзекмана.
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