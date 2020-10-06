В Дубае открыли музей будущего в виде бублика (фото, видео) [ Редактировать ]
В Дубае открыли необычный музей будущего под названием Museum Of The Future. Об этом событии заявил шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, сообщает Arab News.
По его словам, строение похоже на деформированный бублик — имеет высоту 78 метров, 10 уровней и занимает площадь 30 тысяч квадратных метров.
Внутри Museum Of The Future
Отмечается, что в музее есть зеркальные пруды, сады и клумбы, велодорожка и зона отдыха. Корпус здания украшен арабской каллиграфией. Первые три уровня строения отведены для парковки на 202 авто.
شهدت اليوم وضع القطعة الأخيرة على واجهة متحف المستقبل .. المبنى الأكثر إبداعاً في العالم ..30 ألف متر.. سبعة طوابق .. ارتفاع ٧٧ متراً .. وبدون أية أعمدة .. 1024 قطعة لواجهة المبنى مصنوعة كلها بالروبوتات .. أيقونة هندسية عالمية .. تتحدث اللغة العربية .. pic.twitter.com/NTlGyhOgpo— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 3, 2020
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