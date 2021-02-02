Полет будет воплощен в жизнь за счет 37-летнего американского миллиардера/ фото: Business Insider

Компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, готовиться к отправке в космическое пространство первого экипажа, полностью состоящего из гражданских лиц, которые ранее не имели отношения к подготовке и полетам в космос.

Полет будет воплощен в жизнь за счет 37-летнего американского миллиардера и основателя компании Shift4 Payments Джареда Айзекмана. Сам бизнесмен также будет членом экипажа ракеты Falcon 9.

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SpaceX намерена не ранее последнего квартала текущего года осуществить запуск ракеты Falcon 9 в рамках программы Inspiration4 - первой полностью коммерческой миссии астронавтов на орбиту.

Отмечается, что все члены экипажа, перед отправлением в космос, пройдут усиленную подготовку. Запуск корабля планируется осуществить до конца 2021 года. Планируется, что после того как экипаж выйдет на околоземную орбиту, то пробудет там 90 минут, а приземление части ракеты должно состояться у побережья Флориды.

Ранее мы писали, что SpaceX осуществила самый массовый запуск в истории. Миссия SpaceX Transporter-1 доставила на орбиту сразу 143 спутника, а общая масса аппаратов от 30 клиентов SpaceX составляет более пяти тонн.

Кроме того, SpaceX отправит на Луну посадочные модули. Первый полет должен состояться в октябре 2021 года и тоже подразумевает использование ракеты SpaceX, таким образом, в Океан Бурь, расположенный на видимой стороне Луны, доставят сразу пять научных приборов NASA.

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