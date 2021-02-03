У США не відкидають санкцій щодо російського газогону "Північний потік 2". Таке заявили в Держдепі Сполучених Штатів на запит Укрінформу. Раніше одне з німецьких ЗМІ написало, мовляв, у Вашингтоні нині обговорюють скасування покарання за участь у газпромівському проєкті.

В Держдепі зазначили: США зацікавлені у колективній енергобезпеці Європи, тож і надалі уважно стежитимуть за ситуацією та не забаряться застосувати санкції проти тих, хто намагатиметься добудувати або сертифікувати російський газогін.