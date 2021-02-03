В среду, 3 февраля, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отреагировал на ситуацию с санкциями против украинских телеканалов. Так, он сказал, что санкции в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK - последовательный шаг в борьбе с российской гибридной агрессией. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По словам главы ведомства, рекомендация о введении санкций принадлежит Верховной Раде и СБУ.

Против Украины ведется гибридная война в том числе и на информационном поле. Мы должны системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций - еще один важный и последовательный шаг для этого. Поэтому, учитывая данные, которыми располагает Служба безопасности, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение.

Он утверждает, что решение СНБО направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова.

Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Ранее мы писали о том, что Зеленский отключил от вещания телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Напомним, что Тарас Козак стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации" - 14 июня 2019 года.

Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против китайских инвесторов "Мотор Сич" и Никарагуа.