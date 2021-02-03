В среду, 3 февраля, Комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал решение о применении специальных экономических и других ограничительных мер в отношении украинских телеканалов.

Об этом сообщила народный депутат, заместитель главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook.

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По ее словам, решение поддержали единогласно.

Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно выразил поддержку решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021" О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Ранее мы писали о том, что Зеленский отключил от вещания телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Напомним, что Тарас Козак стал владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации" - 14 июня 2019 года.

Отметим, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отреагировал на ситуацию с санкциями против украинских телеканалов. Так, он сказал, что санкции в отношении телеканалов 112, NewsOne и ZIK - последовательный шаг в борьбе с российской гибридной агрессией.

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